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Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Нет Фамилии Линия Лобаревы Илларион Алексеевич

Мать: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1872 ст.

Жена: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Андреевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.

Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.06.1875 ст.

Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1877 ст.

Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Анна Андреевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1882 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Димитрий Андреевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1885 ст.

Сын: Лобарев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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