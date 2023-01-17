Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Андреевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.
Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна
Рождение ребёнка
26.06.1875 ст.
Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна
Рождение ребёнка
06.09.1877 ст.
Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Анна Андреевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна
Рождение ребёнка
21.10.1882 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Димитрий Андреевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна
Рождение ребёнка
08.07.1885 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Стефановна
Смерть
Неизвестно