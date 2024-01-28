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Захарычев Алексей Васильевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Захарычев Василий Степанович

Мать: Захарычева Устинья Филаретовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарычева Пелагея Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
скорняк
Рождение ребёнка
1869

Сын: Захарычев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Захарычева Пелагея Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Захарычев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Захарычева Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно

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