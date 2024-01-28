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Захарычев Василий Степанович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Алаев Степан Андреевич

Мать: Алаева Устинья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарычева Устинья Филаретовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Захарычева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Захарычева Устинья Филаретовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Захарычев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Захарычева Устинья Филаретовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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