Алаева Устинья Ивановна 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алаева Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Алаев Семен Степанович

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.06.1804

Дочь: (Алаева) Афимья Степановна

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.09.1805

Сын: Алаев Яким Степанович

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1808 или 1811

Дочь: Коробкова (Захарычева) Анисья Степановна

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Захарычев Лука Степанович

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1816 или 1817

Дочь: Кожина (Захарычева) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Захарычев Василий Степанович

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Захарычев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Захарычев Илья Степанович

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Захарычева) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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