Алаева Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1804
Дочь: (Алаева) Афимья Степановна
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
07.09.1805
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1808 или 1811
Дочь: Коробкова (Захарычева) Анисья Степановна
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захарычев Лука Степанович
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1816 или 1817
Дочь: Кожина (Захарычева) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Захарычев Василий Степанович
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Захарычев Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Захарычев Илья Степанович
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Захарычева) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Алаев Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно