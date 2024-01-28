Захарычева Устинья Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарычева Устинья Филаретовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарычев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Захарычева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Захарычев Василий Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Захарычев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Захарычев Василий Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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