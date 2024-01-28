Захарычева Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарычева Пелагея Николаевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарычев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Захарычев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Захарычев Алексей Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Захарычев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Захарычев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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