Захарычева Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Захарычев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Захарычев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Захарычев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Захарычев Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно