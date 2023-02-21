Васнецов Михаил Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиОколо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
19.02.1861
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Васнецов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
05.03.1867
Сын: Васнецов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Ошеть 1870, с. Верхосунье Нол. у. 1875
Смерть
Около 1875