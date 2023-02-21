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Васнецов Михаил Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Около 1875

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Васнецов Георгий Андреевич

Мать: Васнецова Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
19.02.1861

Жена: Васнецова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Васнецов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
05.03.1867

Сын: Васнецов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Васнецов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Ошеть 1870, с. Верхосунье Нол. у. 1875
Смерть
Около 1875
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