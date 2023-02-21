Васнецов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

06.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Васнецов Михаил Георгиевич

Мать: Васнецова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Соколова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Бобровская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1922
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