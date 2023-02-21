Васнецов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти06.02.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Соколова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Бобровская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1922