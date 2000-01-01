Васнецова (Катаева) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Катаев Алексей
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Соколова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Бобровская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно