Васнецова (Катаева) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Катаева) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Катаев Алексей

Мать: Катаева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Соколова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Бобровская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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