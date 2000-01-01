Васнецова (Верещагина) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Верещагина) Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1861

Муж: Васнецов Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Васнецов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
05.03.1867

Сын: Васнецов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Васнецов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906
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