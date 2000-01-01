Васнецова (Верещагина) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1861
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Васнецов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
05.03.1867
Сын: Васнецов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906