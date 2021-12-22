Васнецов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1867
Дата смерти07.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1867
Бракосочетание
16.09.1890
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Васнецов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Васнецов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Васнецов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.03.1900
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Пинегина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.06.1944