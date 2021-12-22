Васнецов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецов Алексей Михайлович

Васнецов Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1867

Дата смерти

07.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1867

Отец: Васнецов Михаил Георгиевич

Мать: Васнецова Людмила Владимировна

Бракосочетание
16.09.1890

Жена: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Васнецов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Васнецов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Васнецов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
22.03.1900

Сын: Васнецов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Пинегина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.06.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close