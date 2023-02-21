Васнецов Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1900
Дата смерти03.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1900
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васнецова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васнецова Галина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
декоратор, Художник
Смерть
03.05.1973
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния