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Васнецов Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1900

Дата смерти

03.05.1973

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1900

Отец: Васнецов Алексей Михайлович

Мать: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васнецова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васнецова Галина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
декоратор, Художник
Смерть
03.05.1973
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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