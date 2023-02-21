Васнецова (Пинаева) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецова (Пинаева) Галина Михайловна

Васнецова (Пинаева) Галина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васнецов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васнецов Юрий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close