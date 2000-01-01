Васнецова Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Васнецов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Васнецов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Васнецов Георгий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1842