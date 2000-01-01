Васнецова Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецова Анастасия Яковлевна

Васнецова Анастасия Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Васнецов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Васнецов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Васнецов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Васнецов Георгий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close