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Васнецов Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Васнецов Георгий Андреевич

Мать: Васнецова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична

Рождение ребёнка
10.12.1868

Сын: Васнецов Азарий Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Васнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Васнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична

Рождение ребёнка
12.02.1878

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
настоятель Спасской ц. с. Укан (1878 г.)
Смерть
1900
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