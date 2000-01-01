Васнецов Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична
Рождение ребёнка
10.12.1868
Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Васнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична
Рождение ребёнка
12.02.1878
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Глафира Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно
настоятель Спасской ц. с. Укан (1878 г.)
Смерть
1900