Васнецова Глафира Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Глафира Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
10.12.1868

Сын: Васнецов Азарий Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Васнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Васнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
12.02.1878

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
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