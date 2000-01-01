Васнецова Глафира Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
10.12.1868
Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Васнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
12.02.1878
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника