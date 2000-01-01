Васнецов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васнецов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васнецов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Рождеств. Кот. с 1890, с. Укан с 1900
Смерть
1906