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Васнецов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Васнецов Иван Георгиевич

Мать: Васнецова Глафира Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Васнецов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Рождеств. Кот. с 1890, с. Укан с 1900
Смерть
1906
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