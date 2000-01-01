Васнецова (Зубарева) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васнецов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васнецов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно