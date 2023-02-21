Обухов Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1902

Отец: Обухов Петр Иванович

Мать: Обухова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Обухов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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