Обухов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1902
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Обухова Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Мать ребёнка: Обухова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обухова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: Обухова Анастасия Семеновна
Смерть
Неизвестно