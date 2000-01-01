Обухов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1875
Отец: Обухов Иван Саввович
Рождение ребёнка
16.09.1895
Сын: Обухов Иван Петрович
Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1901
Сын: Обухов Констанин Петрович
Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1902
Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
06.03.1906
Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно