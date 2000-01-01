Обухов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Петр Иванович

Обухов Петр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1875

Отец: Обухов Иван Саввович

Мать: Обухова Стефанида Сергеевна

Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Обухов Иван Петрович

Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Обухов Констанин Петрович

Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1902

Сын: Обухов Федор Петрович

Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Обухов Павел Петрович

Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Обухов Василий Петрович

Мать ребёнка: Обухова Парасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Парасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close