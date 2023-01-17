Обухов Иван Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1845
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1845
Рождение ребёнка
27.08.1873
Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна
Рождение ребёнка
07.01.1875
Сын: Обухов Петр Иванович
Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна
Рождение ребёнка
19.11.1881
Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федянина Елона (Елена) Ивановна
Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна
Рождение ребёнка
До 06.11.1884
Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна
Смерть
После 1917