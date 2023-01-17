Обухов Иван Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Иван Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1845

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1845

Отец: Обухов Савва Родионович

Мать: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
27.08.1873

Сын: Обухов Семён Иванович

Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна

Рождение ребёнка
07.01.1875

Сын: Обухов Петр Иванович

Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна

Рождение ребёнка
19.11.1881

Сын: Обухов Николай Иванович

Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федянина Елона (Елена) Ивановна

Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна

Рождение ребёнка
До 06.11.1884

Сын: Обухов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Стефанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Обухова Стефанида Сергеевна

Смерть
После 1917
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