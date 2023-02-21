Обухова Парасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Парасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Обухов Иван Петрович

Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Обухов Констанин Петрович

Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1902

Сын: Обухов Федор Петрович

Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Обухов Павел Петрович

Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Обухов Василий Петрович

Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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