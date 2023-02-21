Обухова Парасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1895
Сын: Обухов Иван Петрович
Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1901
Сын: Обухов Констанин Петрович
Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1902
Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1906
Отец ребёнка: Обухов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно