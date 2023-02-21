Обухов Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Федор Петрович

Мать: Обухова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Обухов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна

Смерть
1995
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