Обухов Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Обухов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995