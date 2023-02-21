Обухова Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Обухов Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Отец ребёнка: Обухов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обухов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Обухов Федор Петрович
Смерть
Неизвестно