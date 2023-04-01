Виноградова (Варновская) Агафия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Варновская) Агафия Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

01.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ворновской Кондрат Антонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Михаил Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Осип (Иосиф) Казьмин

Рождение ребёнка
09.04.1889 ст.

Дочь: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Осипов

Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.05.1909 ст.

Сын: Виноградов Митрофан Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Осипов

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
01.07.1940

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