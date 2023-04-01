Виноградова (Варновская) Агафия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти01.07.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Ворновской Кондрат Антонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1889 ст.
Дочь: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Виноградов Михаил Осипов
Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.05.1909 ст.
Сын: Виноградов Митрофан Михайлович
Отец ребёнка: Виноградов Михаил Осипов
Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
01.07.1940