Виноградов Михаил Осипов
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1889 ст.
Дочь: Селезнева Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Виноградова Агафия Тихонова
Рождение ребёнка
26.05.1909 ст.
Сын: Виноградов Митрофан Михайлович
Мать ребёнка: Виноградова Агафия Тихонова
Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1910