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Виноградов Михаил Осипов

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Место рождения

Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
09.04.1889 ст.

Дочь: Селезнева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Виноградова Агафия Тихонова

Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.05.1909 ст.

Сын: Виноградов Митрофан Михайлович

Мать ребёнка: Виноградова Агафия Тихонова

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1910
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