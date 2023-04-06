Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна

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Место рождения

Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

09.04.1889 ст.

Дата смерти

19.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1889 ст.

Отец: Виноградов Михаил Осипов

Мать: Виноградова Агафия Тихонова

Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.

Сын: Селезнев Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Селезнева Ксения Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Селезнев Трофим Пантелеймонович

Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Селезнева Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Селезнев Роман Пантелеймонович

Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Пантелеимон Семенов

Смерть
19.10.1953
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