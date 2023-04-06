Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.04.1889 ст.
Дата смерти19.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1889 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.
Сын: Селезнев Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Селезнева Ксения Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Селезнев Трофим Пантелеймонович
Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Селезнева Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов
Рождение ребёнка
1920
Сын: Селезнев Роман Пантелеймонович
Отец ребёнка: Селезнев Пантелеимон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1953