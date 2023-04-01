Селезнев Пантелеимон Семенов
Место рождения
Дата рождения26.07.1882 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1882 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.
Сын: Селезнев Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Селезнева Ксения Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Селезнев Трофим Пантелеймонович
Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Селезнева Мария Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Селезнев Роман Пантелеймонович
Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна
Смерть
После 1916