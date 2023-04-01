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Селезнев Пантелеимон Семенов

Место рождения

Валуй, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

26.07.1882 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1882 ст.

Отец: Селезнев Семен Васильев

Мать: Селезнева Евгения Борисова

Валуй, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.

Сын: Селезнев Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Селезнева Ксения Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Селезнев Трофим Пантелеймонович

Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Селезнева Мария Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Селезнев Роман Пантелеймонович

Мать ребёнка: Селезнева (Виноградова) Ирина Михайловна

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1916

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