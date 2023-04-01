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Виноградов Митрофан Михайлович

Место рождения

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.05.1909 ст.

Дата смерти

21.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1909 ст.

Отец: Виноградов Михаил Осипов

Мать: Виноградова (Варновская) Агафия Тихонова

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Виноградова Александра Митрофановна

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Елисеевна

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Виноградова Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Елисеевна

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1939

Сын: Виноградов Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Елисеевна

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.02.1943

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