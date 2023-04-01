Виноградов Митрофан Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.05.1909 ст.
Дата смерти21.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1909 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Виноградова Александра Митрофановна
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Елисеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Виноградова Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Елисеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Виноградов Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Елисеевна
Смерть
21.02.1943