Виноградова Пелагея Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Виноградова Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Виноградов Митрофан Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Виноградова Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Виноградов Митрофан Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Виноградов Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Виноградов Митрофан Михайлович
Смерть
Неизвестно