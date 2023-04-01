Виноградова Пелагея Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Пелагея Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Митрофан Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Виноградова Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Виноградов Митрофан Михайлович

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Виноградова Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Виноградов Митрофан Михайлович

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1939

Сын: Виноградов Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Виноградов Митрофан Михайлович

Истимис, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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