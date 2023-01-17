Сиднев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Сиднев Иван
Мать: Сиднева Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Сиднева Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Сиднев Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Сиднева Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Сиднева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Сиднева Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Сиднева Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Сиднева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиднева Анна Дементьевна
Смерть
1791