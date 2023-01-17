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Сиднев Алексей Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Сиднев Иван

Мать: Сиднева Ирина Семёновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сиднев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Сиднева Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Сиднев Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Сиднев Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Сиднева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Сиднева Екатерина Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Сиднев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Сиднева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Сиднев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Сиднева Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Сиднева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1791
Тула, город Тула, Тульская область
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