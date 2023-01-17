Сиднев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Сиднев Алексей Иванович
Мать: Сиднева Анна Дементьевна
Бракосочетание
До 1781
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Сиднева Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Сиднева Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Сиднева Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Сиднева Матрёна Никитична
Смерть
Неизвестно