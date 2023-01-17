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Сиднев Иван Алексеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Сиднев Алексей Иванович

Мать: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1781

Жена: Сиднева Матрёна Никитична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сиднев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сиднева Матрёна Никитична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Сиднев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Сиднева Матрёна Никитична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Сиднева Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Сиднева Матрёна Никитична

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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