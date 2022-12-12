Сиднева Анна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиднева Анна Дементьевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сиднев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Сиднева Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Сиднев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Сиднев Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Сиднев Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Сиднева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Сиднев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Сиднева Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Сиднева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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