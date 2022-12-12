Сиднева Анна Дементьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Сиднева Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Сиднев Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Сиднева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Сиднева Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Сиднева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно