Сиднев Афанасий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиднев Афанасий Алексеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Сиднев Алексей Иванович

Мать: Сиднева Анна Дементьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Сиднева Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Сиднева Екатерина Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Сиднев Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Сиднева Екатерина Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Сиднева Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Сиднева Екатерина Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиднева Екатерина Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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