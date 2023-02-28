Сиднев Афанасий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Сиднев Алексей Иванович
Мать: Сиднева Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Сиднева Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Сиднева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Сиднев Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Сиднева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Сиднева Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Сиднева Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно