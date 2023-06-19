Сиднева Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиднева Екатерина Петровна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Сиднева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Сиднева Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Сиднев Афанасий Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Сиднев Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Сиднев Афанасий Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Сиднева Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сиднев Афанасий Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиднев Афанасий Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно