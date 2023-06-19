Сиднева Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Сиднева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Сиднев Алексей Иванович
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Сиднева Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Сиднев Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Сиднев Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Сиднев Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Сиднева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сиднев Афанасий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно