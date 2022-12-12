Сиднева Матрёна Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1781
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сиднев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Сиднев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Сиднева Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Сиднев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно