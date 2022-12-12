Сиднева Матрёна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиднева Матрёна Никитична

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1781

Муж: Сиднев Иван Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сиднев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сиднев Иван Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Сиднев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Сиднев Иван Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Сиднева Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Сиднев Иван Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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