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Фока Алексеев

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Место рождения

д.Дрюки государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: ?

Мать: ?

д.Дрюки государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1802

Жена: Параскева Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.10.1808

Жена: Агафия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.12.1819

Сын: Потапий Фокин

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Василий Фокин

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1823

Дочь: Феодосия Фокина

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фёкла Фокина

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Бракосочетание
09.11.1830

Жена: Любовь Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1833

Дочь: Евфросиния Фокина

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1837

Сын: Яков Фокин

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1839

Сын: Сергей Фокин

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

д.Дрюки государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1842

Сын: Семён Фокин

Мать ребёнка: Любовь Дмитриева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Стефанова

Смерть
Неизвестно
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