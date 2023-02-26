Фока Алексеев
Место рожденияд.Дрюки государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
До 1784
д.Дрюки государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1802
Жена: Параскева Леонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.10.1808
Жена: Агафия Тимофеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.12.1819
Сын: Потапий Фокин
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Василий Фокин
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
27.04.1823
Дочь: Феодосия Фокина
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фёкла Фокина
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Бракосочетание
09.11.1830
Жена: Любовь Дмитриева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1833
Дочь: Евфросиния Фокина
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
21.10.1837
Сын: Яков Фокин
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
22.09.1839
Сын: Сергей Фокин
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
д.Дрюки государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1842
Сын: Семён Фокин
Мать ребёнка: Любовь Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Стефанова
Смерть
Неизвестно