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Потапий Фокин

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.12.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1819

Отец: Фока Алексеев

Мать: Мария Стефанова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1838

Жена: Агрипина (Антонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Потапова

Мать ребёнка: Агрипина (Антонова)

Рождение ребёнка
1843

Сын: Михаил Потапов

Мать ребёнка: Агрипина (Антонова)

Рождение ребёнка
27.10.1845

Сын: Терентий Потапов

Мать ребёнка: Агрипина (Антонова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1848

Сын: Иван Потапов

Мать ребёнка: Агрипина (Антонова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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