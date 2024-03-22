Потапий Фокин
Место рождения
Дата рождения07.12.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1819
Отец: Фока Алексеев
Мать: Мария Стефанова
Бракосочетание
30.10.1838
Жена: Агрипина (Антонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Потапова
Мать ребёнка: Агрипина (Антонова)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Михаил Потапов
Мать ребёнка: Агрипина (Антонова)
Рождение ребёнка
27.10.1845
Сын: Терентий Потапов
Мать ребёнка: Агрипина (Антонова)
Рождение ребёнка
25.09.1848
Сын: Иван Потапов
Мать ребёнка: Агрипина (Антонова)
Смерть
Неизвестно