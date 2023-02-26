Агрипина (Антонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина (Антонова)

Агрипина (Антонова)

Место рождения

д.Шелоганово

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1804 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: Антон

Мать: не указана

д.Шелоганово
Бракосочетание
30.10.1838

Муж: Потапий Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Потапова

Отец ребёнка: Потапий Фокин

Рождение ребёнка
1843

Сын: Михаил Потапов

Отец ребёнка: Потапий Фокин

Рождение ребёнка
27.10.1845

Сын: Терентий Потапов

Отец ребёнка: Потапий Фокин

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1848

Сын: Иван Потапов

Отец ребёнка: Потапий Фокин

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close