Агрипина (Антонова)
Место рожденияд.Шелоганово
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: Антон
д.Шелоганово
Бракосочетание
30.10.1838
Муж: Потапий Фокин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Потапова
Отец ребёнка: Потапий Фокин
Рождение ребёнка
1843
Сын: Михаил Потапов
Отец ребёнка: Потапий Фокин
Рождение ребёнка
27.10.1845
Сын: Терентий Потапов
Отец ребёнка: Потапий Фокин
Рождение ребёнка
25.09.1848
Сын: Иван Потапов
Отец ребёнка: Потапий Фокин
Смерть
Неизвестно