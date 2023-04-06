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Василий Фокин

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Фока Алексеев

Мать: Любовь Дмитриева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1837

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1840

Сын: Тихон Васильев

Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1845

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1848

Сын: Леонтий Васильев

Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1849

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания (Харлампиева)

Смерть
Неизвестно
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