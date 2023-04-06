Василий Фокин
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Фока Алексеев
Мать: Любовь Дмитриева
Рождение ребёнка
25.09.1837
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)
Рождение ребёнка
15.06.1840
Сын: Тихон Васильев
Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)
Рождение ребёнка
24.01.1842
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)
Рождение ребёнка
28.06.1845
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)
Рождение ребёнка
22.05.1848
Сын: Леонтий Васильев
Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)
Рождение ребёнка
22.05.1849
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Мелания (Харлампиева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания (Харлампиева)
Смерть
Неизвестно