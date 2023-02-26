Мелания (Харлампиева)
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Алексей
Мать: Дария Ильина
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1837
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Рождение ребёнка
15.06.1840
Сын: Тихон Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Рождение ребёнка
24.01.1842
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Рождение ребёнка
28.06.1845
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Рождение ребёнка
22.05.1848
Сын: Леонтий Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Рождение ребёнка
22.05.1849
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фокин
Смерть
Неизвестно