?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Прокопий Алексеев
Мать ребёнка: ?
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Фока Алексеев
Мать ребёнка: ?
д.Дрюки государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.