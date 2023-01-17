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Некрасов Стефан Михайлович

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Место рождения

Губино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1833

Отец: Милишев Михаил Емельянович

Мать: Милишева Параскева Филиппова

Губино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.04.1865

Сын: Некрасов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1866

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.08.1867

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1871

Дочь: Надежда Степановна

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.1873

Сын: Некрасов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.1875

Сын: Некрасов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Некрасов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1879

Сын: Некрасов Федор Степанович

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Некрасов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1883

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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