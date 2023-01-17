Некрасов Стефан Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1833
Рождение ребёнка
11.04.1865
Сын: Некрасов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
19.04.1866
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1867
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1871
Дочь: Надежда Степановна
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1873
Сын: Некрасов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1875
Сын: Некрасов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1877
Сын: Некрасов Виктор Степанович
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Некрасов Федор Степанович
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Некрасов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1883
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Некрасова Вера Петровна
Смерть
Неизвестно