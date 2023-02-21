Милишев Михаил Емельянович
Место рожденияМосковская губ, Бронницкий уезд
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Милишев Емельян Иванов
Мать: Матрена Борисова
Московская губ, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Лихарева Мария Михайлова
Мать ребёнка: Милишева Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Милишев (некрасов) Никифор Михайлов
Мать ребёнка: Милишева Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Милишева Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
21.10.1833
Сын: Некрасов Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Милишева Параскева Филиппова
Губино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно