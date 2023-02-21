Милишев Михаил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилишев Михаил Емельянович

Милишев Михаил Емельянович

avatar

Место рождения

Московская губ, Бронницкий уезд

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Милишев Емельян Иванов

Мать: Матрена Борисова

Московская губ, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Лихарева Мария Михайлова

Мать ребёнка: Милишева Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Милишев (некрасов) Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Милишева Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Милишев Петр Михайлов

Мать ребёнка: Милишева Параскева Филиппова

Рождение ребёнка
21.10.1833

Сын: Некрасов Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Милишева Параскева Филиппова

Губино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милишева Параскева Филиппова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close