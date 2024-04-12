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Некрасов Никифор Михайлов

Место рождения

Губино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

03.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Милишев Михаил Емельянович

Мать: Милишева Параскева Филиппова

Губино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
пог. на реке Нерской
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Некрасов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Григорьева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.09.1850

Сын: Некрасов Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Григорьева

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Григорьева

Смерть
03.06.1902
Причина смерти: от мозгового удара
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
кладбище Даниловского монастыря
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