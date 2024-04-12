Некрасов Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти03.06.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
пог. на реке Нерской
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Некрасов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
22.09.1850
Сын: Некрасов Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1902
Причина смерти: от мозгового удара
Похороны
Неизвестно
кладбище Даниловского монастыря