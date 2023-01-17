Некрасова (Соколова) Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Соколова) Екатерина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Григорий Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1850

Сын: Некрасов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Милишев (некрасов) Никифор Михайлов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Милишев (некрасов) Никифор Михайлов

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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