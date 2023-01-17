Некрасова (Соколова) Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Григорий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1850
Сын: Некрасов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Милишев (некрасов) Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Милишев (некрасов) Никифор Михайлов
Смерть
Неизвестно