Милишева Параскева Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Филипп Егоров
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Лихарева Мария Михайлова
Отец ребёнка: Милишев Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Милишев (некрасов) Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Милишев Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Милишев Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
21.10.1833
Сын: Некрасов Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Милишев Михаил Емельянович
Губино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно