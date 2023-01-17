Милишева Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милишева Параскева Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Филипп Егоров

Мать: Дарья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Лихарева Мария Михайлова

Отец ребёнка: Милишев Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Милишев (некрасов) Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Милишев Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Милишев Петр Михайлов

Отец ребёнка: Милишев Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
21.10.1833

Сын: Некрасов Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Милишев Михаил Емельянович

Губино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милишев Михаил Емельянович

Смерть
Неизвестно
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