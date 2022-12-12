Некрасова Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1865

Сын: Некрасов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1866

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.08.1867

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1871

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.1873

Сын: Некрасов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.1875

Сын: Некрасов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Некрасов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1879

Сын: Некрасов Федор Степанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Некрасов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1883

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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