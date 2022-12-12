Некрасова Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1865
Сын: Некрасов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
19.04.1866
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1867
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
02.05.1871
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1873
Сын: Некрасов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1875
Сын: Некрасов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1877
Сын: Некрасов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Некрасов Федор Степанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Некрасов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1883
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Михайлович
Смерть
Неизвестно