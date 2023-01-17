Шаталов Алексей Назаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Шаталов Назар Савельев
Бракосочетание
18.01.1825 ст.
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шаталова Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Шаталова Аксинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Шаталова Аксинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Шаталова Фекла Алексеева
Мать ребёнка: Шаталова Аксинья Тимофеева
Бракосочетание
Между 1834 и 1841
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Шаталова Аграфена Алексеева
Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Шаталова Афимья Алексеева
Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Шаталова Аграфена Алексеева
Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова
Смерть
После 1858