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Шаталов Алексей Назаров

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Шаталов Назар Савельев

Мать: Шаталова Авдотья Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
18.01.1825 ст.

Жена: Шаталова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шаталова Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Шаталова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Шаталов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Шаталова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Шаталова Фекла Алексеева

Мать ребёнка: Шаталова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1834 и 1841

Жена: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шаталова Аграфена Алексеева

Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Шаталов Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шаталов Емельян Алексеев

Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Шаталова Афимья Алексеева

Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Шаталов Степан Алексеев

Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Шаталов Никита Алексеев

Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Шаталов Андреян Алексеев

Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Шаталова Аграфена Алексеева

Мать ребёнка: Шаталова Анастасия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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