Шаталов Петр Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Шаталова Устинья Петрова
Мать ребёнка: Шаталова Авдотья Юдаева
Бракосочетание
До 1852
Жена: Шаталова Авдотья Юдаева
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Шаталова Авдотья Юдаева
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Шаталова Фекла Петрова
Мать ребёнка: Шаталова Авдотья Юдаева
Смерть
После 1858