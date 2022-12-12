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Шаталов Петр Алексеев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Шаталов Алексей Назаров

Мать: Шаталова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Шаталова Устинья Петрова

Мать ребёнка: Шаталова Авдотья Юдаева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1852

Жена: Шаталова Авдотья Юдаева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Шаталов Василий Петров

Мать ребёнка: Шаталова Авдотья Юдаева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Шаталова Фекла Петрова

Мать ребёнка: Шаталова Авдотья Юдаева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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